19 січня уряд розширив перелік напрямків, на які можна витрачати "ковідну тисячу", надавши можливість вакцинованим віком від 60 років придбати за ці кошти ліки.

За два дні українці купили ліків за кошти програми "єПідтримка" на понад 6,5 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд продовжить підтримувати людей та бізнес в умовах пандемії. Програма президента "єПідтримка" виявилася вкрай успішною та популярною. Наразі понад 7,5 млн українців подали заявки на отримання виплат. 1,7 млрд грн вже витрачено. З 24 січня уряд розширив ініціативу на громадян віком від 60 років. Лише за два дні українці купили ліків за кошти програми "єПідтримка" на понад 6,5 млн грн", - зазначив він.

Шмигаль нагадав, що надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямків можливих витрат на освітні послуги. Також, за його словами, планується розширити програму на комунальні послуги.

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"Президент Володимир Зеленський також анонсував 500 грн виплат за бустерну дозу, і уряд зараз активно працює над впровадженням цієї ініціативи", - додав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини,зможуть отримати по 1 тис. грн.

Ці кошти можна витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила на це з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн.

19 січня уряд розширив перелік напрямків, на які можна витрачати "ковідну тисячу", надавши можливість вакцинованим українцям віком від 60 років придбати за ці кошти лікарські засоби.