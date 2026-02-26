Безсилі проти Китаю: дефіцит рідкісноземельних металів загрожує економіці США, – Reuters

Аерокосмічна галузь та виробництво мікросхем опинилися під ударом.

Постачальники американських аерокосмічних та напівпровідникових компаній стикаються зі зростанням дефіциту рідкісноземельних елементів. При цьому два постачальника вже тимчасово призупинили виробництво.

Про це Reuters повідомили галузеві інсайдери за кілька тижнів до очікуваної зустрічі президента США Дональда Трампа зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном на саміті в Пекіні.

Дефіцит найбільше торкнувся таких рідкісноземельних елементів, як ітрій та скандій, які відіграють життєво важливу роль в оборонних технологіях, аерокосмічній промисловості та напівпровідниках. Майже весь їх об'єм виробляється в Китаї.

Відео дня

Хоча Пекін дозволив відновити експорт багатьох рідкісноземельних елементів після запровадження обмежень у квітні минулого року, але поставки цих матеріалів все ще рідко доходять до США, попри жовтневу розрядку напруженості з Вашингтоном.

Послаблення торговельної напруженості буде предметом для обговорень на зустрічі Трампа та Сі в Пекіні в березні.

Ключовою проблемою залишається ітрій, який використовується в покриттях, що запобігають плавленню двигунів та турбін за високих температур. Без регулярного нанесення цих покриттів двигуни не можуть використовуватися.

З моменту першого повідомлення про дефіцит ітрію в листопаді ціни зросли на 60% і зараз приблизно в 69 разів вищі, ніж рік тому. При цьому Китай експортував 17 тонн ітрієвої продукції до США протягом восьми місяців після запровадження контролю у квітні минулого року порівняно з 333 тоннами за вісім місяців до запровадження заходів.

Виробники напівпровідників також відчувають дефіцит скандію. Скандій потрібен для виготовлення компонентів мікросхем, які використовуються практично в кожному смартфоні. За останні місяці американські компанії зіткнулися із затримками в отриманні нових ліцензій на експорт скандію з Китаю. Багато з цих фірм отримали скандій від постачальників з третіх країн, але Пекін вимагає від заявників на ліцензії декларувати своїх кінцевих одержувачів.

Наразі в США немає внутрішнього виробництва скандію та немає жодних діючих альтернативних джерел за межами Китаю. Чиновники кажуть, що американська напівпровідникова промисловість - мішень для Пекіна.

Рідкісноземельні метали – головні новини

Аби зменшити залежність США від китайських критичних елементів, американський президент Дональд Трамп планує створити стратегічний запас важливих мінералів на 12 мільярдів доларів під назвою "Сховище".

Австралія, яка має великий потенціал родовищ рідкісноземельних металів, прагне залучати інвесторів та посилювати власні розробки. Тут планують встановити мінімальні ціни на критично важливі копалини, аби кинути виклик Пекіну.

Вас також можуть зацікавити новини: