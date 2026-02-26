У Galaxy S26 Ultra з'явилася унікальна функція, якої немає у конкурентів

Новий флагман Samsung отримав відразу кілька нововведень, включаючи підтримку кодека Advanced Professional Video (APV).

Samsung представила свій новий флагман Galaxy S26 Ultra, який став першим у світі телефоном з підтримкою професійного відеокодека APV (Advanced Professional Video). Про це пише SamMobile.

APV був представлений Samsung у 2023 році та призначений спеціально для знімання відео найвищої якості. Повідомляється, що кодек забезпечує "бездоганну якість відео навіть після багаторазового редагування".

APV-кодек забезпечує запис у роздільній здатності 1080p, 4K, 8K і підтримує HDR-формати, а також дозволяє вибирати між профілями якості – від максимально високого (APV 422 HQ) до більш легкого (APV 422 LQ). Завдяки цьому автори відео зможуть отримати професійний матеріал прямо зі смартфона і без значного погіршення якості при постобробці.

Відео дня

Така функція робить Samsung S26 Ultra цікавим не тільки для звичайних користувачів, але і для відеографів, блогерів і контент-креаторів, які цінують високу якість відео і гнучкість при монтажі.

Новий відеокодек вже підтримується деякими популярними програмами для редагування, що спрощує роботу зі знятим матеріалом на ПК.

Крім відеоможливостей, новий флагман Samsung зберіг підтримку стилуса, отримав "антишпигунський екран", процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 або Exynos 2600 (залежить від регіону), до 1 ТБ пам'яті й трохи поліпшені камери. У США ціни стартують від 1300 доларів.

На початку березня свою презентацію новинок проведе Apple. Основними новинками, за чутками, стануть новий бюджетний MacBook і iPhone 17e.

Вас також можуть зацікавити новини: