США не продають зброю Росії, що вже є тиском на Путіна, - Рубіо

Водночас держсекратар США наголосив, що адміністрація Трампа продовжує продавати зброю Україні.

США не запроваджують санкції проти України та не продають зброю Росії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на запитання про те коли президент Дональд Трамп посилить тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

"Адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву. Наприклад, наприкінці минулого року президент ввів додаткові санкції проти російської нафтової компанії "Роснефть". Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії і не вводимо санкції проти України. Ми - президент цінує той факт, що він є єдиним світовим лідером, який має шанс у світі зібрати ці дві сторони за столом переговорів", - зазначив політик.

За словами Рубіо, США є єдиною країною або організацією на Землі, яка змогла домогтися того, аби російські та українські перемовники сіли за стіл переговорів та поговорили один з одним.

"І в такій жахливій війні, як ця, для нас дуже важливо займати таку позицію, і ми не хочемо її втрачати, бо якщо ми відмовимося від неї або закриємося, то хто ж тоді це зробить? Організація Об'єднаних Націй цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього - ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення. Ця війна буде вирішена шляхом переговорів, і зараз ми є єдиною країною в світі, яка може бути каталізатором переговорів. Якщо ми відмовимося від цієї ролі, ніхто інший не зможе цього зробити", - пояснив держсекретар США.

Раніше Рубіо заявив, що Трамп розчарований у мирних переговорах щодо війни в Україні. Він додав, що американський лідер вклав у це чимало політичного капіталу.

"Він просто не розуміє, як дві країни в такій жорстокій, жахливій і кривавій війні не можуть домовитися, як її завершити... Стів (Віткофф, - ред.) їздив не знаю скільки разів за власний кошт по всьому світу, щоб довести це до завершення. Тож у нас багато людей, які вклали чимало зусиль у це, і я думаю, ми досягли прогресу у звуженні питань, але деякі питання, на жаль, залишаються дуже, дуже складними", - сказав держсекретар США.

Водночас очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський пояснив, чому закінчення війни в Україні буде нескоро. Він зазначив, що агресор має усвідомити, що припустився помилки.

"Думаю, вони (росіяни - УНІАН) вже це розуміють. Але їм також потрібно дійти висновку, що вони не зможуть досягти своїх воєнних цілей прийнятною ціною. І, на мою думку, вони ще не дійшли такого висновку", - сказав Сікорський.

