Американці незабаром почнуть випробування дрона X-Bat: що це означає для України (відео)

Компанія-розробник цього дрона тестує свої розробки на полі бою в Україні. Один з дронів компанії вже використовується ЗСУ.

Реактивний безпілотник X-bat від американської компанії Shield AI цього року має розпочати льотні випробування, які мають довести життєздатність унікальної концепції цього БпЛА.

Про такі плани оголосив генеральний директор Shield AI Армор Гарріс, повідомляє TWZ. За його словами, головна відмінність дрона - здатність запускатися та повертатися вертикально, буде центральним фокусом ранніх льотних випробувань.

"X-bat може кардинально змінити гнучкість та живучість передових безпілотних тактичних повітряних сил, але досягнення малопомітності, великого бойового радіуса, відповідного корисного навантаження та виконання всього цього прийнятною ціною, є непростим завданням", - йдеться у повідомленні.

Водночас, український портал Defense Express зазначив, що Shield AI вперше показали свою розробку лише у жовтні 2025 року. І мова йде про доволі великий літальний апарат з розмахом крила 11,8 м, що повинен мати дальність польоту у 3700 км та використовувати повноцінне авіаційне озброєння, яке має розміщуватись, як у внутрішніх відсіках, так і на зовнішній підвісці.

Зазначається, що X-bat для України має дещо більше значення, ніж просто розробка у США хоч і доволі цікавого, але ще одного безпілотного винищувача. Навіть враховуючи те, що сама концепція X-bat цікава, з точки зору мобільності, швидкості розгортання та стійкості інфраструктури для експлуатації.

"Справа в тому, що Shield AI тестує свої розробки в Україні і відомо про те, що дрони V-Bat, що також має вертикальний зліт та посадку, використовується ЗСУ. Певна кількість V-Bat була передана з метою проходження випробувань в умовах реальних бойових дій та оцінки протидії російським засобам РЕБ. Зокрема повідомлялись про епізоди з проведенням розвідки на глибині до 100 км з передачею координат цілей на HIMARS", - пояснили аналітики.

Водночас, зауважується, що до реальної потреби перевірити вже реактивний безпілотний винищувач X-bat у бою ще далеко. Але загалом компанія у своїй розробці рухається доволі швидко.

Інші новини про зброю

Як повідомляв УНІАН, німецька компанія Mehler Protection представила перший у світі комплекс активного захисту SCILT призначений виключно для боротьби з безпілотниками. Він здатен впоратися з FPV-дронами, баражуючими боєприпасами та іншими дронами камікадзе.

Цей комплекс розробляється вже півтора року, й за цей час там вже було проведено 48 випробувальних компаній. Він може встановлюватись на будь-яку техніку, зокрема танки, БТР, БМП, бронеавтомобілі тощо. SCILT складається зі спеціальних блоків, кожен з яких обладнаний набором контрбоєприпасів та вбудованими засобами для виявлення загроз.

Вас також можуть зацікавити новини: