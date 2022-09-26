Влада США збентежена тим, що основні покупці російської нафти, такі як Індія та Китай, можуть легко обійти режим обмеження цін та купити нафту за вищою ціною.

У Конгресі США готують механізми, які встановлять граничні ціни на російську нафту і при цьому не дозволять країні-агресору обходити санкції за допомогою Китая та Індії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Влада США збентежена тим, що основні покупці російської нафти, такі як Індія та Китай, можуть легко обійти режим обмеження цін та купити нафту за вищою ціною. Якщо покупці користуються фінансовими послугами не з західних країн, вони можуть купувати російську нафту без усіляких лімітів.

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської економіки, проте виступає проти використання вторинних санкцій - покарань щодо іноземних урядів або фірм, які взаємодіють з Росією. Покарання чи загроза покарання цих третіх сторін пов'язані з дипломатичними та економічними ризиками, яких офіційні особи США та Європи прагнули уникнути.

Конгрес США наразі працює над механізмом вторинних санкцій.

Російська нафта у світі: головне

Нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни ЄС до кінця поточного року.

10 вересня з'явилася інформація про те, що США, країни "Великої сімки" і ЄС вводять заборону на транспортування російської сирої нафти по морському шляху.

Світові ціни на нафту продовжують падати. Індія відмовилася купувати російську нафту.

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