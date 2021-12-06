Також президент Володимир Зеленський анонсував вирішення житлового питання для всіх військовослужбовців.

Наступного року всі ветерани війни, яким необхідне житло, отримають квартири.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України у Харкові, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

За його словами, український народ пишається своїми ветеранами, і в наступному році, вперше з 2014-го, буде повністю закрито чергу на квартири для всіх ветеранів війни на сході.

"А одразу після цього почнемо такий самий процес для всіх наших військовослужбовців. Ми пишаємось ними всіма", – сказав Зеленський.

Читайте такожУ Запоріжжі встановили "бойовий" Залізний трон зі Сходу (відео)Як повідомляв УНІАН, 3 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нині понад 40 тис. військових стоять у черзі на отримання житла, й Міністерство оборони запропонує пакет рішень щодо вирішення цього питання.

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Автор: Вікторія Токарєва