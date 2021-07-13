У Києві оренда квартир подорожчала майже на третину.
Про це повідомляє Центр економічної стратегії в Facebook.
Читайте такожУкраїнцям обіцяють космічні ціни на житло: які квартири подорожчають найбільше
Як змінилися ціни на оренду за останній тиждень:
- оренда однокімнатних квартир подорожчала на 6,6%;
- оренда двокімнатних квартир подорожчала на 4%;
- оренда трикімнатних квартир подорожчала на 6%.
Як змінилася ціна на оренду за рік
- однокімнатні квартири подорожчали на 13% у порівнянні з липнем 2020 року;
- двокімнатні квартири подорожчали на 25%;
- трикімнатні квартири подорожчали на 27%.
Середні ціни на оренду в Києві:
оренда однокімнатної квартири - 11,8 тис. грн;,
оренда двокімнатної квартири - 19,9 тис. грн;
оренда трикімнатної квартири - 37,2 тис.грн.
Ціни на будівельні роботи в Україні
Згідно з даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-травні 2021 року у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, зросли на 14,2%.
Разом з тим, будівельні підприємства України в січні-травні 2021 року скоротили обсяги робіт у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.
Вплив податків на вартість житла
- У Міністерстві фінансів зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується в більшості випадків за рахунок попиту на ринку.
- Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".
- Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні.
- 8 липня 2021 року президент Конфедерації Будівельників України Лев Парцхаладзе заявив про те, що після прийняття скандального "ресурного" законопроекту (№5600), яким передбачається скасування пільги з ПДВ на операції з продажу житла на вторинному ринку, ціни на квартири виростуть у два рази.
Іпотека під обіцяні 7%
- 27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.
- 26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".
- 1 березня перші два українці скористалися державною програмою"доступна іпотека під 7%".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram