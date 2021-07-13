Оренда однокімнатної квартири в Києві коштує близько 11,8 тисячі гривень на місяць.

У Києві оренда квартир подорожчала майже на третину.

Про це повідомляє Центр економічної стратегії в Facebook.

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Як змінилися ціни на оренду за останній тиждень:

оренда однокімнатних квартир подорожчала на 6,6%;

оренда двокімнатних квартир подорожчала на 4%;

оренда трикімнатних квартир подорожчала на 6%.

Як змінилася ціна на оренду за рік

однокімнатні квартири подорожчали на 13% у порівнянні з липнем 2020 року;

двокімнатні квартири подорожчали на 25%;

трикімнатні квартири подорожчали на 27%.

Середні ціни на оренду в Києві:

оренда однокімнатної квартири - 11,8 тис. грн;,

оренда двокімнатної квартири - 19,9 тис. грн;

оренда трикімнатної квартири - 37,2 тис.грн.

Ціни на будівельні роботи в Україні

Згідно з даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-травні 2021 року у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, зросли на 14,2%.

Разом з тим, будівельні підприємства України в січні-травні 2021 року скоротили обсяги робіт у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Вплив податків на вартість житла

У Міністерстві фінансів зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується в більшості випадків за рахунок попиту на ринку.

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні.

8 липня 2021 року президент Конфедерації Будівельників України Лев Парцхаладзе заявив про те, що після прийняття скандального "ресурного" законопроекту (№5600), яким передбачається скасування пільги з ПДВ на операції з продажу житла на вторинному ринку, ціни на квартири виростуть у два рази.

Іпотека під обіцяні 7%

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою"доступна іпотека під 7%".

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Автор: Олена Коваленко