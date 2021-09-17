За словами заступника глави Мінприроди, в наступні десятиліття наслідки будуть набагато більшими.

Україна в 2020 році витратила понад 24 мільярди гривень, а це майже один мільярд доларів, на подолання наслідків природних лих, які сталися через зміну клімату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час кліматичного прес-сніданку повідомила заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів з питань європейської інтеграції України Ірина Ставчук.

Читайте такожУ Мінекономіки озвучили реальні масштаби тіньової економіки

"Глобальна зміна клімату є не тільки екологічною проблемою, також постає і економічна проблема, тому що це впливає на ряд секторів економіки. За приблизними підрахунками Мінприроди, тільки у 2020 році в результаті повені, пожеж і різних стихійних явищ Україна витратила понад 24 млрд грн на подолання наслідків, на економічні збитки та на пов'язані з цим процеси", - сказала вона.

За словами Ставчук, бездіяльність влади та суспільства у розв'язанні проблеми кліматичних змін є неприпустимою.

"У наступні десятиліття наслідки будуть ще набагато більшими. Україна, як і всі країни, повинна зробити всі максимальні зусилля, щоб скорочувати викиди парникових газів", - додала вона.

Зона погодних катаклізмів:

Раніше міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що Україна переходить в зону погодних катаклізмів через кліматичні зміни, і вже через 30 років нашій країні загрожує опустелювання.

Автор: Ганна Бредіхіна