На думку експерта, весь імпорт, який хотів зайти, вже переважно є в Україні.

Підписання Угоди про вільній торгівлі з Туреччиною кардинально не змінить ситуацію з імпортом турецьких товарів в Україну.

Про це в коментарі УНІАН сказала директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан.

"Україна значно відкритіша за більшість країн. Тому подальші відкриття з нашими партнерами навряд чи зможуть сильно вплинути на наш ринок. Весь імпорт, який хотів зайти, він вже переважно тут. Водночас ми створюємо інституційні рамки співпраці, що дає можливість розвиватися надалі. На рівні коливань валюти (турецької ліри – УНІАН), коли вона дешевшає майже на половину, або подвоєння світових цін на продовольчі товари, 5 відсотків митного захисту не відіграють істотного значення для розвитку довгострокових відносин. У той же час в Туреччині знімаються значно вищі бар'єри", - сказала вона.

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При цьому експерт зазначила, що сам факт підписання такої угоди є дуже позитивним, враховуючи роль Туреччини.

"Добре, що нарешті її підписуємо, тому що Туреччина - один з наших найбільших торгових партнерів, з яким у нас немає Угоди про вільну торгівлю. А такі угоди стимулюють і спрощують розвиток торгівлі. Також позитивна новина в тому, що угода стосується всіх товарів, а не тільки промисловості, як спочатку хотіла Туреччина, тому що торгівля агропромисловою продукцією для України дуже важлива, а ринок Туреччини в сфері продукції АПК досить закритий", - сказала вона.

Угода про зону вільної торгівлі:

3 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш підписали угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.