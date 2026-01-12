Мільйонні інвестиції у літій: Свириденко озвучила, кому дістанеться найбільше родовище

Мінімальний обсяг капітальних інвестицій складатиме 179 млн доларів.

В Україні вперше обрали переможця конкурсу на розробку родовища з літію за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, пілотним проєктом з розробки корисних копалин є літієве родовище "ділянка Добра" в Кіровоградській області, яке дасть змогу залучити мінімальний обсяг капітальних інвестицій у 179 млн доларів, з яких $12 млн спрямують на проведення нової геологорозвідки та міжнародного аудиту запасів, а $167 млн – на організацію видобутку та збагачення у разі підтвердження промислових запасів родовища.

"Переможцем відбору стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є відомі на міжнародному ринку компанії Techmet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у сфері видобутку критично важливих корисних копалин", - повідомила прем’єрка.

Вона додала, що компанія Techmet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в 10 активах на чотирьох континентах та має досвід реалізації складних проєктів з розвідки, видобутку та переробки критичних мінералів.

Свириденко зазначила, що проєкт дасть поштовх для подальшого залучення більшої кількості інвесторів. Механізм УРП дає змогу інвесторам видобувати корисні копалини в рамках укладеного з державою партнерства, водночас родовище залишається у власності народу України.

Розробка родовищ в Україні

8 січня Україна надала право на видобуток літію з великого державного родовища інвесторам, серед яких є мільярдер, друг президента США Дональда Трампа, повідомляло видання The New York Times. Так, консорціум, який переміг, має тісні зв'язки з адмінстрацією Дональда Трампа. До його складу входить Рональд С. Лаудер, спадкоємець косметичної імперії.

Раніше виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак розповіла УНІАН, що в межах практичної реалізації угоди про надра зі США, Кабмін України готується розсекретити дані про уранові руди, що дозволить оголосити конкурси на розробку відповідних родовищ.

