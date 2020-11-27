Якщо раніше найбільш популярними товарами для контрабанди були сигарети, алкоголь, спирт і паливо, то з 2021 р. зросте популярність контрабанди т.зв. ТВЕНів (тютюнових виробів електричного нагрівання)

Україна стає центром контрабандної торгівлі в Європі. Ключові причини – відсутність кримінальної відповідальності за контрабанду підакцизних товарів, високі доходи від продажу нелегальної продукції, а також дії держави, яка розширює "асортимент" для контрабандистів.

Про це пише у своїй колонці на сайті "Українські новини" керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"На відміну від більшості країн Євросоюзу – в Україні не передбачено кримінальної відповідальності за дуже прибуткову контрабанду підакцизних товарів – алкоголю, тютюнових виробів, пального. Фактично усе, чим ризикує контрабандист – це сама партія контрабандного товару і транспортний засіб, якщо у ньому було заховано контрабанду", – нагадує А.Забловський.

Серед усіх підакцизних товарів експерт виділив контрабанду тютюнових виробів.

"2019 рік став роком катастрофічного зростання нелегального обігу сигарет в Україні. Лише за рік обсяги нелегального обороту сигарет зросли в 6 разів (!) – з 1,1 до 6,6% ринку. Мова йде як про експортну контрабанду з України в ЄС, так і імпортну – в Україну з Молдови (в першу чергу, Придністров’я), Білорусі і РФ. А також з окупованих районів Донецької і Луганської областей. В Донецьку місцева тютюнова фабрика ще в мирні часи успішно освоїла виробництво підробок найбільш популярних світових брендів сигарет. Зараз цей бізнес ставлять на потік", - пояснює Андрій Забловський.

Одна з причин популярності контрабанди сигарет – суттєве зростання акцизів на сигарети у попередні роки.

Подібна ситуація, але ще в гіршим масштабах, може повторитися і на ринку ТВЕНів.

"На сигарети зростання акцизу було суттєвим, але більш плановим і поступовим (на 20% на рік плюс розмір інфляції). Але на ТВЕНи з 2021 р. акциз зросте відразу в 4,2 рази", – нагадує керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

За підрахунками експерта, підвищення акцизу і відповідно ціни на ТВЕНи (в середньому до 80 грн. за пачку) призведе до того, що різниця в цінах на ТВЕНи в Україні і окремих країнах-сусідах (РФ, Білорусь, Молдова) складатиме 50-60%.

"Обсяги легальної реалізації ТВЕНів в Україні можуть знизитися – як через падіння попиту (частина споживачів переключиться на традиційні сигарети, частина – на контрабандну продукцію), так і через те, що рентабельність реалізації ТВЕНів в Україні (яка і так значно нижча порівняно з країнами ЄС) знизиться порівняно з рентабельністю традиційних сигарет", – прогнозує Андрій Забловський.

Експерт нагадав, що в країнах Європи, на відміну від України, усвідомлюють усі ризики різкого підвищення акцизу на ТВЕНи. Там навіть в умовах значного дефіциту бюджету, спричиненого коронакризою, обирають помірковану акцизну політику.

"Наприклад, у Великобританії і Угорщині акцизи на ТВЕНи вирішили підвищувати двічі на рік, але дуже поступово (наприклад, у Британії акциз на ТВЕНи у листопаді 2020 р. зросте лише з 244 до 251,6 фунтів за 1 кг продукції). У Чехії – зростання лише на 5%. У Латвії за 2016-2020 р. акциз на ТВЕНи зріс з 62 до 75 євро за кг", - наводить приклади оподаткування ТВЕНів в країнах Європи Андрій Забловський.

Він нагадує, що ТВЕНи та сигарети – доволі різні за своїм складом, фізичними характеристиками, виробничими затратами та впливом на здоров’я (державне Управління з безпеки харчових товарів і ліків США вже визнало принаймні частину ТВЕНів потенційно менш шкідливими, ніж сигарети).

"Заборони і різкі підвищення акцизів можуть призвести до підвищення доходів. Але не державного бюджету України, а бюджетів інших країн і особистих "бюджетів" контрабандистів", – застерігає керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

Як свідчать дані OLAF(Європейське бюро по боротьбі з шахрайством), переважна частина контрабанди (у т.ч. тютюнових виробів) перебуває під контролем організованої злочинності. І доходи від неї часто витрачаються на корупцію, підтримку іншої злочинної діяльності.

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Автор: УНІАН