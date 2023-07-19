Заброньований працівник зможе роздрукувати QR-код, який буде підтвердженням бронювання.

Міністерство економіки та Міністерство цифрової трансформації планують впровадити механізм електронного бронювання військовозобов’язаних працівників.

Як розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко на зустрічі Європейської бізнес асоціації з представниками відомства, наразі вже заброньовано понад 500 тисяч військовозобов'язаних, і понад 4 тисячі підприємств визначено критично важливими без урахування тих, які визначають військово-цивільні чи районні військові адміністрації.

"Наступний крок, який ми зараз робимо, з урахуванням такого великого обсягу роботи, - це зараз будуємо разом з Мінцифри умовно "єБронювання", таку послугу для бізнесу, в яку будуть залучені Міноборони, Генштаб, ОВА, по визнанню критично важливих підприємств. Буде єдиний реєстр критично важливих підприємств, адміністратором якого буде Мінекономіки", - сказав Фоменко.

За його словами, це буде послуга, з якою підприємство буде створювати свій кабінет, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників - вся необхідна інформація буде автоматично підтягуватись з Пенсійного фонду та Податкової служби.

"І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання. Буде QR-код, можна буде його роздруковувати – це буде підтвердженням того, що людина заброньована. Думаю, що на все це піде десь місяці три, тому що це повністю буде руйнувати діючий алгоритм бронювання", - сказав заступник міністра.

Кабмін розширив перелік бронювання військовозобов'язаних працівників

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка регулює питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, та встановлено чіткі терміни розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими.

У січні 2023 року уряд затвердив порядок бронювання військовозобов'язаних працівників під час воєнного стану та критерії визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Критично важливі підприємства мають право забронювати працівників двома способами: за списком співробітників чи за списком професій. Одне підприємство може забронювати до 50% працівників.

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