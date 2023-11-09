Тепер відправнику не потрібно зайвий раз приходити у відділення "Укрпошти", щоб купити марки, і витрачати час на оформлення відправлень.

В Україні стала доступною електронна марка для рекомендованих листів. Застосування електронної марки дає можливість відстежити всі операції відправлення онлайн, відображати статус та історію відправлення в "особистому кабінеті" користувача, скоротити витрати на використання поштових марок і підготовку листів.

Як йдеться в повідомленні на сайті "Укрпошти", тепер відправнику не потрібно зайвий раз приходити у відділення" Укрпошти", щоб купити марки, і витрачати час на оформлення відправлень.

Електронна марка - це новий сервіс для рекомендованих листів, за допомогою якого тепер можна замовити, завантажити та роздрукувати марку на звичайному принтері вдома або в офісі всього за кілька хвилин.

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Сервіс покликаний поліпшити контроль доставки рекомендованих листів. Як заявляють в "Укрпошті", послуга електронної марки буде цікава насамперед великихм державним установам, а також юристам, нотаріусам, які відправляють кореспонденцію у великих обсягах.

Зараз електронна марка доступна лише для рекомендованих листів. Але в 2024 році скористатися послугою зможуть українці, які будуть відправляти звичайні листи.

Щоб згенерувати електронну поштову марку, необхідно увійти в "Особистий кабінет" на сайті "Укрпошти", створити лист та сплатити вартість поштового відправлення за допомогою банківської карти.

У корпоративних клієнтів є можливість оплатити створені рекомендовані листи за рахунок авансу.

Елетронна марка

Знак поштової оплати, який у вигляді QR-коду наноситься на листи, поштові картки, містить інформацію про Індекс одержувача, дату створення поштового відправлення, вагу, номер відправлення та підтверджує оплату послуг поштового зв'язку.

Широко використовується у Великобританії, США, Німеччині, Ірландії.

Впровадження електронної марки стало можливим завдяки Закону України "Про поштовий зв'язок", який набув чинності 25 травня 2023 року. Закон став основою для впровадження нових послуг, пов'язаних з ІТ-технологіями, зокрема нових засобів оплати і способів доставки відправлень.

Війна Україні та"Укрпошта"

У вересні 2023 року "Укрпошта" презентувала поштовий випуск "Зброя перемоги. Мир з Україною".

У жовтні 2023 року "Укрпошта" ввела в обіг першу марку під час повномасштабної війни, присвячену військовій нагороді - "Хрест бойових заслуг".

1 листопада 2023 року "Укрпошта" представила нову марку, присвячену залізничникам.

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