На сьогодні в лікарні вже проходять внутрішні оздоблювальні і завершуються фасадні роботи.

Реконструкція Дніпровської дитячої лікарні №5, що проводиться за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», дозволить поєднати в оновленому медичному закладі одночасно стаціонар, діагностику та реабілітацію.

Про масштабну реконструкцію дитячої лікарні розповіли у Дніпропетровській ОДА.

На сьогодні в лікарні вже проходять внутрішні оздоблювальні і завершуються фасадні роботи.

«Перетворюємо Дніпровську міську дитячу лікарню №5 на сучасний медичний центр. Для маленьких пацієнтів - комфортні умови, потужна діагностична та реабілітаційна бази», - сказав голова ОДА Валентин Резніченко.

Три стаціонарних відділення - педіатричне, неврологічне та психіатричне - розмістяться у семиповерховому корпусі оновленої лікарні. Тут також буде розташований консультативно-діагностичний блок, в якому прийматимуть лікарі вузькопрофільних спеціальностей.

Найбільшою цінністю для дитячої лікарні стане її реабілітаційна база. Тут діти зможуть долати наслідки захворювань нервової системи, займатися у залах лікувальної фізкультури та басейні, обладнаному підйомником для пацієнтів з інвалідністю. Для лабораторії буде виділено окреме приміщення.

Істотно зміниться також і облаштування палат стаціонарів.

«Раніше палати були багатомісні. А після оновлення - на одного-двох маленьких пацієнтів та їхніх батьків. З усіма зручностями та домашньою атмосферою. Яскраві фарби будуть комбінуватися зі шпалерами», - поділилася подробицями генеральний директор лікарні Наталя Фоменкова.

У приміщенні вже відбувається монтаж вентиляції з системою охолодження і підігріву повітря, йде заміна електромереж і сантехніки. Роботи на об'єкті ведуться без вихідних.

Нагадаємо, в рамках «Великого будівництва» в 2021 році в Україні буде реконструйовано 177 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

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Автор: Іван Бойко