Інвестори готові до змін: 'улюблена' компанія Орбана дешевшає перед виборами, - Bloomberg

Падіння вартості компанії прискорилося на тлі можливої поразки Орбана на виборах.

Акції провідної угорської компанії 4iG Nyrt обвалилися майже вдвічі від піку 2025 року. Інвестори, ймовірно, готуються до можливого завершення багаторічного правління Віктора Орбана, пише Bloomberg.

Зазначається, що ціна акцій угорського гіганта в сфері телекомунікацій та оборони, який довгий час вважався ключовим активом економічної моделі Орбана, різко падає. Від максимуму 2025 року вартість акцій знизилася приблизно на 50%. Це знищило попереднє зростання, яке в певний момент сягало 500%. Падіння прискорилося на тлі соціологічних опитувань, що вказують на поразку Орбана на виборах цього місяця.

Компанія довгий час асоціювалася з державними економічними амбіціями Угорщини. Її стрімкий злет базувався переважно на державних контрактах і угодах укладених за посередництва уряду. Тепер місцеві трейдери припускають, що у разі зміни влади 4iG може зіткнутися з жорсткішим контролем.

Відео дня

"4iG – це класичний приклад угорської економічної моделі, пов’язаної з державою. Компанії досягають успіху не стільки завдяки конкуренції, скільки завдяки доступу до державного фінансування, контрактів та регуляторної підтримки", - зазначив директор антикорупційного аналітичного центру Transparency International в Угорщині Йожеф Петер Мартін.

Тому, за його словами, раптова втрата цієї підтримки стане великим ударом для 4iG.

Компанія також пов’язана з міжнародними контактами Орбана, зокрема з оточенням президента США Дональда Трампа. Серед них є мільярдер Ілон Маск та спецпредставник США на Балканах Річард Гренелл, який минулого року став радником 4iG.

У самій компанії пояснюють падіння акцій "короткостроковою реакцією ринку" на політичну невизначеність у внутрішній та світовій політиці.

Ще вісім років тому, коли компанію очолив союзник нинішнього прем'єра Геллерт Язаї, її вартість становила близько 20 млн дол. Сьогодні 4iG оцінюється у 2,3 млрд дол., а діяльність охоплює телекомунікації, оборонну та космічну галузі, співпрацюючи з такими гігантами, як Lockheed Martin, Axiom Space Inc. та Rheinmetall AG. Водночас компанія має значний борг в приблизно в 3,9 млрд дол.

Вибори в Угорщині - останні новини

2 квітня видання Politico писало, що лідери ЄС, які сильно розчарувалися діями прем'єр-міністра Угорщина Віктора Орбана стосовно підтримки України, роблять ставку на перемогу опозиційного лідера Петера Мадьяра 12 квітня. Це могло б перезавантажити або послабити напруженість у відносинах з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше повідомлялося, що політичний шлях Орбана в Європі часто наводять як приклад різкої трансформації. На початку своєї кар'єри він сприймався як проєвропейський політик і прихильник ліберальних реформ, але з часом його риторика та політичний курс суттєво змінилися.

