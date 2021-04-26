45% студентів шукають підробіток тільки за фахом.

Дистанційне навчання у вузах штовхнуло дві третини студентів до пошуку першої роботи.

Про це пише журнал НВ, посилаючись на дані соціологічного дослідження кадрового порталу grc.ua.

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Як вважають аналітики, нове покоління, яке прийшло в офіси, обіцяє бути амбітнішим і цілеспрямованішим, ніж попередники.

45% студентів хочуть підробляти тільки за фахом, ще 22% заради солідного рядка в резюме готові на неоплачуване стажування.

Небувалий інтерес молоді до раннього кар'єрного старту підтверджує і динаміка пошукових запитів: наприклад, у вересні 2020-го в Google робота для студентів шукали вдвічі частіше, ніж в тому ж місяці у 2019-му.

Ринок праці швидко відреагував на зростання запиту молоді: кількість вакансій для студентів, з невеликою зарплатою, на кадрових порталах у квітні 2021-го збільшилася вдвічі у порівнянні з цим же періодом 2020-го.

Тільки на порталі ОLX Робота для студентів у 2020-му з'явилося близько 15 тис.нових вакансій.

Платити їм теж готові досить щедро, враховуючи повну відсутність досвіду: професійно керуючи мережами, новачок може заробити в середньому 17 тис.грн на місяць, менеджер з продажу — 15 тис. грн, а юному помічнику директора заплатять близько 10 тис. грн.

"Студенти тепер рвуться в продаж, ІТ і банківську сферу - саме там, за даними порталу grc.ua, зараз найбільше претендентів. І хоча фінансова незалежність досі є основним фактором для початківців кар'єристів, дослідження порталу показує, що ще більше їх мотивує бажання доповнити резюме гарним рядком і отримати практичний досвід", - стверджують аналітики.

Що цьому передувало

Рівень безробіття в Україні у другому кварталі 2020 року у порівнянні з першим кварталом зріс на 1,3 п.п. – до 9,9% з 8,6%, що в абсолютних цифрах становить 1,7 мільйона осіб.

Рівень безробіття в Україні в 4-му кварталі 2020 року в порівнянні з 3 – м кварталом виріс на 0,6 п.п. - до 10,1% з 9,5%, кількість безробітних склала 1,8 млн осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення у віці від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

23 квітня 2021 року НБУ опублікував інфляційний прогноз, згідно з яким завдяки відновленню економічної активності в Україні у 2021 році рівень безробіття знизиться і в середньому за рік становитиме 9,1%.

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Автор: Олена Коваленко