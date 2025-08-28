Скасування заборони щодо жінок-депутаток ще не оприлюднене і не набрало чинності.

Чоловіків 18-22 років вже почали випускати за кордон за новими правилами, а жінок-депутаток ще ні.

Про це в ефірі телемарафону заявив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, відповідаючи на запитання, чи збільшилася вже кількість охочих перетнути пункти пропуску у зв’язку з постановою уряду про можливість виїзду за кордон чоловіків віком 18-22 роки та жінок-депутаток.

Він зауважив, що зміни до правил перетину кордону, які стосуються чоловіків віком 18-22 роки включно, вже опубліковані в "Урядовому кур’єрі" і фактично набрали чинності. "І прикордонники їх вже почали застосувати на кордоні відсьогодні", - сказав Демченко.

За його словами, сьогодні вже були перші бажаючі перетнути кордон за цією нормою. "Хтось навіть вже встиг оформитися в пунктах пропуску і виїхати за межі України", - розповів речник.

Він нагадав, що під цю норму не підпадають чоловіки даноъ вікової категорії, які обіймають певні посади в державних органах влади, органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїздити лише у службове відрядження.

Демченко також нагадав, що в цілому чоловікам 18-22 років для перетину кордону потрібно мати з собою закордонний паспорт та військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді, тобто "Резерв+").

Водночас щодо змін, які стосуються жінок-депутаток, прикордонники очікують на їх оприлюднення та набрання чинності.

"І, звісно, коли це станеться, прикордонники також забезпечать можливість перетину кордону цієї категорії громадян України. Відповідно до тих умов, які будуть вписані в правила перетину кордону громадянами України", - зазначив представник ДПСУ.

Виїзд чоловіків до 22 років за кордон

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що жінки, які є депутатками місцевих рад, зможуть безперешкодно перетинати державний кордон.

Свириденко нагадала, що раніше вони не могли виїхати навіть у законну відпустку, аби побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. За її словами, це обмежувало волонтерську діяльність та змушувало декого складати мандат.

