В Ірландії працює завод російського олігарха, що забезпечує військову машину Кремля

Поставки на російські металургійні заводи з Aughinish Alumina різко зросли з моменту вторгнення в Україну.

Ірландський металургійний завод Aughinish Alumina, пов’язаний з російським олігархом Олегом Дерипаскою, постачає алюмінієву сировину для військової промисловості Російської Федерації.

Видання The Guardian повідомляє, що поставки на російські металургійні заводи з Aughinish Alumina, який з 2006 року належить російській алюмінієвій групі "Русал", різко зросли з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

У 2022 році Ірландія експортувала до Росії глинозем на суму 243 мільйони доларів. До 2024 року цей показник виріс на 55% і досяг 376 мільйонів доларів.

Відео дня

Оприлюднені дані вказують на зв’язки між "Русалом" і компанією "АСК". Серед клієнтів останньої значаться десятки збройових підприємств, що перебувають під санкціями. Вони виробляють, зокрема, ракети та вибухові речовини, що використовувалися під час атак на Україну. При цьому торгівля Aughinish Alumina з Росією, схоже, не порушує законодавство щодо санкцій.

"Ланцюги постачання для оборони за своєю природою багаторівневі та транскордонні, що створює структурні прогалини, де система санкцій може бути не повністю ефективною", – говорить професор Арістідес Матопулос з університету Кренфілда.

Це пояснюється тим, що відстеження кінцевого використання товарів, таких як глинозем, хоча технічно можливе, на практиці залишається надзвичайно складним. Поставки глинозему компанії "Русал" між її об’єктами в Ірландії та Росії законні, оскільки Єворосоюз не наклав санкцій на цю сировину.

Обмеження не вводились навіть попри те, що отриманий з неї алюміній має широке військове застосування, а приблизно чверть акцій "Русал" належить опосередковано підсанкційному російському металургійному магнату Олегу Дерипасці.

Сам завод Aughinish був побудований у 1970-х роках алюмінієвим гігантом Alcan. Завод є одним із найбільших роботодавців на заході Ірландії. На ньому працює близько 900 осіб, і він постачає близько 30% глинозему в ЄС, який використовується у всьому – від медичних приладів до мобільних телефонів.

Росія обходить західні санкції - останні новини

Раніше стало відомо, що головний виробник ствольної артилерії в Росії - Завод №9 - придбав європейське обладнання для збільшення обсягів виробництва. Попри санкції, завод активно проходить модернізацію щонайменше з 2016 року.

Також Росія не виробляє паливо для ракет "Іскандер" самостійно та закуповує необхідні компоненти в обхід санкцій. Критично важливі хімічні елементи росіяни знаходять в країнах Азії.

Вас також можуть зацікавити новини: