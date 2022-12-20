Протягом 20 листопада - 13 грудня середній чек покупки з OLX Доставка склав 786 гривень.

Наприкінці року українці найбільше цікавляться товарами у категоріях "Дім і сад" і "Мода і стиль", в той час, як попит на дитячі товари дещо знизився.

Як зазначається в дослідженні від аналітичної служби OLX, найвищий середній чек покупки був серед таких товарів: музичні інструменти — 3 тис.337 грн; дитячі автокрісла — 1 тис. 508 грн; наручний годинник — 1 тис. 300 грн; дитячі коляски — 1 тис. 003 грн; дитячі меблі — 974 грн.

"Так, в період з 20 листопада по 13 грудня користувачі OLX понад 3,3 мільйона разів відгукувалися на оголошення про товари для дому і 2,3 мільйона разів цікавилися покупкою одягу та аксесуарів. У порівнянні з минулим роком інтерес до цих категорій зріс на 42% і 9% відповідно. А ось попит на дитячі товари - навпаки - знизився на 14% відповідно до показника 2021 року і склав 1,8 мільйона відгуків", - відзначили експерти.

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Вони підкреслили, якщо деталізувати, що саме найбільше цікавило покупців в цих категоріях, то лідирують за кількістю відгуків дитячий (853 тис.відгуків) і жіночий одяг (633 тис. відгуків), також іграшки (476 тис. відгуків), а ще чоловічий одяг (378 тис. відгуків) і предмети інтер'єру (189 тис. відгуків). При цьому серед предметів інтер'єру найбільше зріс попит на світильники — майже вчетверо. Більш ніж в 5 разів зросла популярність спортивних речей як серед жінок, так і серед чоловіків. Більш ніж в 2 рази виріс попит на жіночий домашній одяг, а також на чоловічі светри і кофти.

"Протягом 20 листопада - 13 грудня середній чек покупки з OLX Доставка склав 786 гривень. Минулого року ця сума була на 257 гривень нижчою. При цьому, найбільше українці витрачали на товари для хобі, відпочинку та спорту — в середньому 1 тис.500 гривень. Середня вартість замовлення в категорії "Дім і сад" склала 1 тис.186 гривень, а покупка одягу і дитячих речей обходилася близько 569 і 606 гривень відповідно", - підрахували аналітики.

Також цього року українці робили більше замовлень у розділі "Подарунки". За даними OLX, кількість угод зросла втричі відповідно до аналогічного періоду 2021 року. Так, найчастіше користувачі замовляли: подарункові коробки та упаковки (середній чек 317 грн); подарунки для чоловіків (522 грн); подарунки для жінок (488 грн); подарунки на Новий рік (389 грн); подарунки ручної роботи (532 грн).

Робота під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася в 20 разів порівняно з довоєнним часом.

Станом на 7 червня падіння зарплат приватний сектор в середньому становило від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 5 жовтня 2022 року більше третини українців втратили роботу після початку війни.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, кількість вакансій на ринку праці станом на жовтень 2022 року зменшилася більш, ніж удвічі, і на одну вакансію претендували 8 безробітних.

Станом на початок жовтня в Україні були офіційно зареєстровані 260 тис.безробітних.

Станом на 15 грудня 2022 року понад 60% українців заявили про погіршення матеріального становища.

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