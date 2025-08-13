Критично важливі підприємства у прифронтових регіонах зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Уряд ухвалив низку важливих рішень, що стосуються внутрішньо переміщених осіб та 6,6 мільйона жителів прифронтових регіонів. Про це повідомила у Телеграм прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Зокрема, згідно з рішенням Кабміну, держава компенсуватиме внутрішньо переміщеним особам 70% першого внеску, а також 70% виплат по кредиту у перший рік іпотеки за програмою "єОселя".

"Додатково виділяємо 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки", - зазначила очільниця уряду, не уточнивши загальну суму коштів, яка передбачена на ці цілі.

Також урядовці ухвалили низку інших рішень для прифронтових регіонів.

Так, Кабмін схвалив рішення про виділення по 19 400 грн на дрова, вугілля чи торф, які будуть використовуватися як паливо, кожному домогосподарству, яке знаходиться на прифронтовій території.

"Також компенсуємо 100 кВт електроенергії на людину щомісяця", - додала Свириденко.

Аграрії, які працюють в зоні бойових дій, згідно з іншим рішенням уряду, можуть розраховувати на субсидію 1000 грн на кожен гектар.

"Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/гектар з компенсацією до 80% витрат", - зазначила Свириденко, не уточнивши, чи стосується це рішення тільки тих, хто тільки почав працювати на землі у прифронтових регіонах.

Крім того, як зазначила премʼєрка, критично важливі підприємства у прифронтових регіонах зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Підтримка для ВПО

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 29 січня запрацював новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб - субсидія на оренду житла.

Передбачається, що розмір субсидії визначається індивідуально, залежно від доходу сім'ї, кількості членів та вартості житла в регіоні. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю продовжити її на такий самий період.

На початку липня 2025 року урядовці оголосили про старт експериментального проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Передбачається, що деякі категорії осіб, серед яких внутрішньо переміщені особи зможуть орендувати квартиру.

