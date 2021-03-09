Серед контенту, який «піратився» нелегальним ПЗ, були не лише продукти з бібліотеки групи 1+1 media, а й сотні годин українського Pay ТV контенту.

На початку березня 2021 року група 1+1 media виявила гібридні ТВ-приставки (IPTV + T2), за допомогою яких користувачі отримували нелегальний безкоштовний доступ до VOD-бібліотеки одного з найбільших провайдерів інтернет-телебачення України.

Зокрема, це сталося завдяки консолідованим діям спільно з компанією STRONG – офіційним дистриб’ютором приймачів Т2 в Україні та одним з виробників і постачальників обладнання для прийому та перегляду телебачення. STRONG здійснює моніторинг ринку Pay TV та виявляє приймачі, на яких використовується програмне забезпечення (ПЗ) з ознаками нелегального використання контенту.

Отримавши відповідну інформацію, група 1+1 media розпочала перевірку. Фахівці медіахолдингу проаналізували софт і виявили, що згадане ПЗ дійсно порушує ліцензійні права групи, під’єднуючись до архіву бібліотеки OTT-провайдера. Це є грубим порушенням законодавства.

Зразки піратських приставок, отримані під час перевірки, одразу були передані провайдеру, після чого доступ піратського ПЗ до VOD-бібліотеки був заблокований. До слова, на сьогоднішній день таких приставок було завезено та продано в Україні сотні тисяч екземплярів.

«Ми протидіємо «піратам» в різних формах і в різних напрямках, однак це перший прецедент, коли було виявлено та заблоковано конкретне піратське ПЗ, що успішно функціонувало на ринку впродовж багатьох років. Фахівці 1+1 media з’ясували усі технічні тонкощі роботи та підходи, які використовувались «піратами», тож далі рухатимемось в юридичному напрямку, аби особи, які нелегально розповсюджують ліцензійний контент, понесли покарання», – прокоментував Андрій Мальчевський, директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення групи 1+1 media.

Серед контенту, який «піратився» нелегальним ПЗ, були не лише продукти з бібліотеки групи 1+1 media, а й сотні годин українського Pay ТV контенту, що належить різним вітчизняним виробникам і продакшн студіям.

«Це дуже важливий крок на шляху протидії піратству загалом. Блокування нелегальних сервісів та приставок, які допомагають «піратити» ТВ-продукт, спонукає абонентів до відмови від нелегального перегляду контенту. Глядачі починають розуміти, що такі їхні дії – протиправні, сам програмний продукт є доволі вартісним, а, отже, – не може бути безкоштовним. Таким чином ми привчаємо абонентів споживати легальний контент та звертатися до офіційних провайдерів, цим самим залишаючи досвід «піратства» в минулому», – підсумував Андрій Мальчевський.

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Автор: УНІАН