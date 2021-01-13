До переліку увійшли законопроекти про "Дія.City", реєстрах, віртуальні активи та прирівнюванні електронних паспортів до звичайних.

Віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав сім пріоритетних законодавчих змін у сфері цифрової трансформації, реалізація яких запланована на 2021 рік.

Читайте такожПроцес перетворення України на цифрову державу вже незворотній-ЗеленськийПерелік цих змін Федоров представив у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, це зміни до закону, які дозволять прирівняти електронні паспорти до звичайних пластикових/паперових паспортів (сьогодні використання електронних паспортів регулюється постановою Кабінету Міністрів).

"Вирішується проблема всіх тих держорганів і приватних компаній, які намагаються ще саботувати 21 століття", - написав Федоров.

Також, за його словами, це зміни до Закону про місце зміни реєстрації.

"Ще один критично важливий крок до запуску електронної послуги в кілька кліків зі зміни місця реєстрації. Нагадаю, що це найбільш популярна послуга в Україні. Ми хочемо зробити її практично декларативною, відв'язавши прописку від багатьох життєвих ситуацій (де вона реально не потрібна)", - зазначив Федоров.

До переліку пріоритетних змін також увійшли: рамковий законопроект, який дозволить почати впроваджувати "безпаперовий режим" або paperless; законопроект про віртуальну вільну економічну зону для IT-компаній " Дія.City"; законопроект про віртуальні активи та закон про розвиток хмарних технологій для зберігання даних.

Також, за словами Федорова, до переліку увійшов законопроект про реєстри.

"Прийняття закону дозволить запустити платформу для розгортання реєстрів (божевільна економія бюджетних коштів і рішення, які ми точно зможемо експортувати на весь світ і заробляти як держава, а не витрачати), покращувати якість даних в реєстрах (відсутність дублів, підтягується вся інформація і документи) і багато інших переваг", - написав віце-прем'єр.

Що цьому передувало

Міністерство цифрової трансформації планує запустити віртуальну вільну економічну зону для технологічних компаній "Дія.City" у першому півріччі 2021 року.

На початку листопада 2020 року народні депутати зареєстрували законопроект №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає створення віртуальної вільної економічної зони для IT-компаній зі спеціальним правовим режимом "Дія.City".

Уряд визначив диджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу "Дія" як платформі взаємодії громадянина та державних органів влади.

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Автор: Павло Степанець