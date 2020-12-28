На початку року податкова служба США звинуватила компанію в ухилянні від сплати податків на $9 млрд через ірландську "дочку".

Facebook закриває три своїх холдингових компанії в Ірландії, які використовувалися для зберігання інтелектуальної власності та відходу від сплати податків в США, Британії та ряді інших країн.

Про це повідомляє The Guardian.

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Компанії, що входять до Facebook, по всьому світу платили ірландській холдинговій компанії за використання її інтелектуальної власності.

Рішення Facebook закрити ірландські підрозділи та повернути свою інтелектуальну власність в США було прийнято незабаром після того, як Служба внутрішніх доходів США (IRS) подала на компанію до суду. У IRS заявили, що компанія заборгувала понад $9 млрд через своє рішення від 2010 року перенести прибуток до Ірландії.

Відзначається, що перед виходом на біржу у 2012 році Facebook оцінила свої нематеріальні активи в $6,5 млрд у 2010 році, але в IRS заявили, що реальна вартість компанії була втричі більшою і становила $21 млрд.

Рішення про ліквідацію трьох ірландських холдингових компаній Facebook було зареєстровано управлінням реєстрації ірландських компаній.

Історія конфлікту

21 жовтня 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet, звинувативши її в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів.

29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.

13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Google, звинувативши техногіганта в нечесної конкуренції.

17 грудня 2020 року влада десяти американських штатів подала в суд на Google, звинувативши його в незаконній співпраці з Facebook з метою витіснення конкурентів з ринку інтернет-реклами.

22 грудня 2020 року стало відомо про те, що американські компанії Facebook і Google погодилися "співпрацювати та допомагати одна одній» у разі розслідування їх Угоди про спільну роботу в області онлайн-реклами.

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Автор: УНІАН