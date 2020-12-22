Google і Facebook домовилися співпрацювати.

Американські компанії Facebook і Google погодилися «співпрацювати та допомагати одна одній» у разі розслідування їх угоди про спільну роботу в області онлайн-реклами.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Про домовленість між компаніями видання дізналося з повної версії позову, поданого проти Google владою десяти штатів тижнем раніше.

Як пише видання, у 2018 році компанії уклали угоду, згідно з якою Facebook погодився не конкурувати з інструментами Google натомість отримавши ряд преференцій з боку компанії. Як пише видання з посиланням на документ, Facebook зобов'язався щорічно витрачати не менше $500 млн на рік на рекламних аукціонах Google, починаючи з четвертого року після укладення угоди. Відзначається, що компанія вигравала б з таких аукціонів фіксований відсоток.

Також у позові йдеться, що обидві компанії знали, що їхня угода може стати причиною антимонопольного розслідування, і обговорили, що будуть робити в такій ситуації, пише видання.

Критика з боку Сенату США

21 жовтня 2020 року Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet, звинувативши її в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів.

29 жовтня 2020 глав Facebook, Google і Twitter розкритикували в Сенаті США.

13 листопада 2020 року група зі 165 компаній і галузевих органів закликала антимонопольні органи ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Google, звинувативши техногіганта в нечесній конкуренції.

17 грудня 2020 року влада десяти американських штатів подала в суд на Google, звинувативши його в незаконній співпраці з Facebook з метою витіснення конкурентів з ринку інтернет-реклами.

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Автор: УНІАН