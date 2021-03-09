Компанія Apple заявила, що висунуті проти неї звинувачення безпідставні.

Французька асоціація France Digitale, захищає інтереси місцевих технологічних стартапів і венчурних підприємців, заявила, що американська корпорація Apple порушує законодавство ЄС щодо захисту даних.

Про це повідомляє Reuters.

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У заяві France Digitale говориться, що хоча в останній версії iOS 14 користувачів запитують, чи готові вони дозволяти встановленим на мобільний пристрій додатками збирати основні ідентифікаційні дані для таргетування реклами, "установки дозволяють самій Apple здійснювати власні рекламні кампанії без чіткого повідомлення користувачів про це".

Асоціація вважає це порушенням законодавства ЄС в області захисту особистих даних користувачів, оскільки всі організації зобов'язані чітко інформувати своїх клієнтів про збір даних і питати їх дозволу на це.

France Digitale вважає, що функціонал відстеження місця розташування на пристроях Apple дозволяє йому ділитися зібраними даними з іншими компаніями без попереднього повідомлення користувачів.

"Ми розуміємо, що все це схоже на битву Давида з Голіафом, але ми налаштовані рішуче", - вважає глава Асоціації Ніколя Бріен, який додав, що свою скаргу його Асоціація направить французькому регулятору CNIL, що відповідає за захист особистих даних користувачів.

Компанія Apple заявила, що висунуті проти неї звинувачення безпідставні. "Викладені в скарзі звинувачення є помилковими та будуть розглядатися як спроба тих, хто сам стежить за користувачами, відвернути увагу від їх власних дій і ввести в оману регуляторів»,- йдеться в заяві компанії.

Капіталізація Apple

Капіталізація Apple становить $2,113 трлн. У четвертому кварталі 2020 року доходи компанії зросли на 21% і досягли рекордних $111,4 млрд.

23 лютого 2021 року на щорічних зборах акціонерів компанії генеральний директор Apple Тім Кук заявив про те, що корпорація Apple купила близько 100 компаній за останні шість років. Вона здійснює нове поглинання кожні три-чотири тижні.

24 лютого 2021 року глава Apple заявив, що коронавірусний рік став найкращим часом для інновацій.

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Автор: Олена Коваленко