Власники iPhone 12 уточнюють, що в основному втрата зв'язку відбувається, коли вони переміщаються на машині.

З кінця жовтня на форумах Apple почали з'являтися повідомлення про те, що нові смартфони серії iPhone 12 втрачають підключення до мобільних мереж 4G і 5g.

Про це повідомляє Gsmarena.

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На дану проблему поскаржилося вже кілька сотень власників iPhone 12.

Як пише видання, проблема зафіксована у всіх чотирьох моделей цієї серії. Найчастіше дана проблема відбувається з користувачами операторів Verizon і AT&T. проте, клієнти T-Mobile теж стикаються з втратою підключення до мобільної мережі.

Спеціально для цієї проблеми була створена окрема гілка на ресурсі Reddit. У ній власники iPhone 12 уточнюють, що в основному втрата зв'язку відбувається, коли вони переміщаються на машині. На даний момент пропонується наступний обхідний шлях тимчасового вирішення даної проблеми-включити і знову вимкнути режим польоту.

Один з коментаторів повідомив, що йому вдалося зв'язатися з одним з керівників Apple відділу зв'язків з громадськістю, і він підтвердив, що компанія знає про цю проблему і в даний час займається розслідуванням ситуації.

Ціна новинки в Україні та інших країнах

У жовтні 2020 року аналітики порталу Picodi порівняли ціни на iPhone 12 Pro із середньою зарплатою в декількох десятках країн світу. Тоді максимальний результат був у Індії (54,4 дня). України в списку не було взагалі.

11 листопада 2020 року фахівці Picodi опублікували результати чергового аналізу порівняння рівня доходів жителів різних країн, щоб з'ясувати, скільки днів потрібно працювати на iPhone 12 Pro. Згідно з цим дослідженням середньостатистичному українцю, щоб купити iPhone 12 Pro, який коштує 39 999 грн, потрібно було працювати 87 днів.

26 листопада 2020 року в ЗМІ була опублікована інформація про собівартості новинки.

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Автор: УНІАН