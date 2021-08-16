У складі залишили лише один вагон, в якому є кондиціонер - "люксовий", але квитки на нього нереально купити навіть за місяць.

В "Укрзалізниці" знову скандал. Цього разу компанія вирішила прибрала кондиціонування у всіх купейних вагонах поїзда 69/70, який їде за маршрутом Львів - Маріуполь. У складі залишили лише один вагон, в якому є кондиціонер - "люксовий", але квитки на нього нереально купити навіть за місяць.

Про це повідомили на сторінці Громадський контроль Укрзалізниці в Facebook.

"Після недавньої публікації про невірну інформацію щодо кондиціонованих вагонів у поїзді 69/70 Маріуполь - Львів, Укрзалізниця замість того, щоб рівномірно розподілити кондиціоновані вагони за трьома складами на цьому маршруті, просто вилучила абсолютно всі купейні кондиціоновані вагони з усіх складів", - сказано в повідомленні.

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Квитки у вагон-люкс, в якому залишився кондиціонер, купити неможливо, навіть за місяць.

"Тобто в поїзді, який 29 годин їде в одну сторону по жаркому південному сонцю, тепер тільки один вагон з кондиціонуванням (люкс на 18 місць), куди місця купити нереально навіть за місяць", - повідомив автор поста.

Наголошується, що ще в кінці червня в цьому поїзді були купейні вагони з кондиціонуванням, але зараз про це можна забути.

Додамо, вартість купейного квитка в такий поїзд - 254 гривні.

Українці у коментарях оцінили "нововведення" і зазначили, що до 60% поїздів "Укрзалізниці" слідують за маршрутами без кондиціонера:

"Для людини з хворим серцем це може виявитися останньою подорожжю".

"Може пора заборонити вагони без кондиціонера випускати в рейс?"

"Тоді відсотків 60 поїздів доведеться скасувати взагалі".

"Скотовозки-фошизди, мля!"

Новини "Укрзалізниці": що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко