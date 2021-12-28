Літак нового покоління створили на основі сучасних світових інформаційних технологій.

Державне підприємство "Антонов" презентувало перший військово-транспортний літак Ан-178, який призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.

Про це повідомив телеканал "Дом".

"Літак нового покоління створили на основі сучасних світових інформаційних технологій. Його оснастили сотнями електронних обчислювачів, які дозволяють інтегрувати всі системи та датчики, а також автоматизувати контроль їхньої працездатності та оптимізувати управління", - йдеться у повідомленні.

Серед напрямків, де може використовуватися літак – перевезення особового складу, доставка озброєння та легкої військової техніки посадковим та парашутним способом, транспортування вантажів.

Читайте такожДП "Антонов" подовжило контракт з НАТО на п'ять роківЯк повідомляв УНІАН, наприкінці 2020 року Міноборони та ДП "Антонов" уклали меморандум про співпрацю з будівництва трьох літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України.

У січні 2021 року державний "Укрексімбанк" надав державному підприємству "Антонов" кредит у розмірі 3 млрд грн на будівництво трьох літаків Ан-178 для Міністерства оборони України.

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