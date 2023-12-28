На судна встановлять японські двигуни.

Австрійська суднобудівна компанія ÖSWAG модернізує десять самохідних суден Українського Дунайського пароплавства (УДП) – національного перевізника вантажів та пасажирів у басейні Дунаю. Про це повідомив гендиректор УДП Дмитро Москаленко.

"Модернізація стартувала. Законтрактовані перші 10 головних двигунів для самохідних суден УДП. Нашими партнерами ÖSWAG (Австрія – УНІАН) завершена розробка проєкту модернізації самохідних суден типу "Капітан Антипов", не зволікаючи переходимо до реалізації", - наголосив він.

За словами керівника УДП, наразі розпочався дуже відповідальний етап – вибір та закупівля головних двигунів. Він уточнив, що є низка відомих світових виробників, які пропонують українцям надійну та сучасну техніку, проте більшість з них не готові виконати замовлення раніше ніж за рік чи півтора.

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"Чекати так довго ми не можемо. Перші модернізовані судна мають бути готові наступного року, щоб за їх прикладом масштабувати проєкт та модернізувати увесь тяговий флот УДП... Тому ухвалили рішення зупинитись на двигунах відомого японського бренду. По-перше, це максимально надійна та перевірена техніка з оптимальним співвідношенням ціна/якість. По-друге, в Україні наявні мінімум дві сертифікованих компанії, які забезпечують її сервісне обслуговування", - розповів Москаленко.

За його словами, третя перевага вибору японської компанії – швидкість: відповідно до умов контракту, вже у квітні двигуни мають поставити.

Москаленко уточнив, що заміну двигунів планують провести в Австрії на верфі ÖSWAG. Саме австрійці будували для УДП цю серію суден ще за часів СРСР, вже минуло понад 40 років експлуатації, але "самохідки" майже в ідеальному стані та зможуть пропрацювати ще мінімум такий же строк. Також зазначається, що ÖSWAG має величезний досвід модернізації старого дунайського флоту – як вантажного, так і пасажирського.

Він додав, що завдання інженерів – провести "пересадку" таким чином, щоб це не вплинуло на ходові якості судна, адже нові мотори більш потужні, але важать менше. Крім того, двигуни мають дообладнати для відповідності екологічним вимогам Stage5.

Посадовець акцентує також на економічному ефекті від проєкту.

"Модернізація лише одного судна – плюс 800 тисяч євро на рік. Економія на пальному – 20-25%, скорочення екіпажу з 12 до 7 осіб, скорочення простоїв в ремонтах та витрат на пошук й купівлю запчастин. Тобто термін окупності інвестицій дуже незначний", - каже керівник пароплавства.

Він зауважив, що перше судно під модернізацію вже підняли на сліп Кілійського заводу, зараз його готують до відправки в Австрію, куди самохідка вирушить своїм ходом.

Москаленко назвав модернізацію історичною подією для Українського Дунайського пароплавства, її підтримує Кабмін, профільне міністерство. Як запевнив посадовець, на відповідні роботи є фінансування та згода міжнародних донорів.

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