Максимальна швидкість автомобіля становила 120 км/год.

Автоумільці змогли вдосконалити старий ЗАЗ-966, переробивши його на справжнісінький електромобіль. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Seva TV.

У ролику пояснюється, як зі старенького залізяччя автівка перетворюється на найшвидший електричний "Запорожець" у світі. Але це за словами самого автолюбителя.

Авто тестували на одному з автошляхів під Ковелем, його розігнати до 100 км/год за 3,77 секунди. На старий ЗАЗ встановили новий електродвигун, новий рідинний контур та дифузор, що продуває радіатор наскрізь, допрацювали систему охолодження.

Як повідомляє AutoGeek, на авто встановили електродвигун Ansaldo mot.3 a3h207b42g006 з водяним охолодженням. Потужність агрегата – 30 кВт (41 к.с.), маса – 82 кг.

"Потужність допрацьованого електромобіля при масі 750-800 кг склала близько 300 кВт (408 к.с.)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Операція з утилізації": як здати машину на брухт та скільки можна на цьому заробити (відео)

Максимальна швидкість автомобіля становила 120 км/год.

Тепер порівняємо переобладнаний "Запорожець" з найпотужнішою Tesla Model S Plaid: остання з тримоторною силовою установкою на 1020 к.с. прискорюється від 0 до 100 км/год за 2,1 секунди.

Раніше Національне управління безпеки дорожнього руху США провело перший краш-тест кросовера Tesla Model X, розбивши його об бетонну стіну.

Вас також можуть зацікавити новини: