Зростання цін на АЗС називають наслідком скасування державного регулювання вартості пального.

Роздрібні мережі АЗС у період з 20 по 23 травня підвищили ціни на бензин та дизельне пальне, що є наслідком скасування державного регулювання вартості пального.

Про це повідомила Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

На Shell бензини марок А-95 і А-95+ здорожчали на 11,13 і 10,14 грн/л, до 50,99 грн/л і 52 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цій мережі здорожчало на 14,68 грн/л, до 56,99 грн/л.

SOCAR встановила ціну на дизпальне на рівні 56,99 грн/л (+1 грн/л).

Заправочні станції "Авіас", ANP, "Укрнафта" підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 6-12,70 грн/л. Зокрема, бензин марки А-95 здорожчав до 50 грн/л, А-95+ – до 50,50 грн/л і ДП – до 57 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з останнього тижня квітня триває дефіцит пального на АЗС. Щоб розв'язати питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Після скасування державного регулювання станом на 19 травня ціни на пальне зросли на 10-15 гривень за літр.

Держпродспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.

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