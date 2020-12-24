Мешканці міста допускають, що міст поспішали підготувати до візиту президента.

Президент Володимир Зеленський, який у четвер побував у Запорізькій області, відкрив рух по новому мосту через річку Старий Дніпро. Переправу будували з березня поточного року і випробували під вагою 18 вантажівок.

Втім, як пишуть місцеві ЗМІ, об'єкт не такий надійний, як про нього заявляють офіційно. Житель Запоріжжя на відео показав незакручені болти, дешевий паркан і ненадійні опори, пише видання "ZаБор".

На опублікованому відео видно, що незакручені болти і гайки не тільки не затягнуті, але і просто лежать поруч біля опор. А деякі опори лише частково закріплені болтами.

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"Сам паркан виконаний з матеріалів, які виглядають дуже дешево. Міст (в прямому сенсі цього слова) можна розібрати руками. Також запорожці зазначають, що новий міст хитається набагато сильніше, ніж старий. З такою кількістю недоробок, дивно як його взагалі прийняли в експлуатацію. Очевидно, дуже сильно поспішали до приїзду Зеленського", - пише видання.

За інформацією Офісу президента, повністю завершити будівництво мосту мають намір в 2021 році. 24 грудня Зеленський запустив там автомобільний рух.

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Автор: УНІАН