Дорога з'єднає Львівську та Донецьку області.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в рамках програми "велике будівництво" буде побудована найдовша автодорога в країні, яка з'єднає Стрий у Львівській області та Покровськ в Донецькій області.

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Про це повідомила прес-служба офісу президента з посиланням на слова глави держави, сказані під час робочої поїздки до Запоріжжя.

"Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою, яка називається М-30. Це буде найдовша дорога в Україні-1400 кілометрів. Вона буде йти зі Стрия, але доходити поки тільки до Покровська, тому що 200 кілометрів цієї дороги - на тимчасово окупованій частині Луганської області", - цитує прес-служба слова Зеленського.

Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що частина траси була відновлена у 2020 році, інші будуть відновлюватися в наступному.

За його словами, навіть без урахування 200 кілометрів на тимчасово окупованій території, ця траса буде найдовшою в Україні.

"Зараз в Україні найбільша за протяжністю дорога становить 800 кілометрів", - зазначив Тимошенко.

Зеленський також повідомив, що цього року в Україні було побудовано всі 238 кілометрів доріг державного значення в Запорізькій області, які були заплановані на цей рік. Наступного року планується побудувати 300 кілометрів доріг.

"І це майже повністю закриє всі державні магістралі в Запорізькій області", - сказав глава держави.

Своєю чергою Тимошенко додав, що наступного року в Україні продовжиться Будівництво мостів у рамках програми "велике будівництво".

"Щодо "Великого будівництва" в Запорізькій області й загалом в країні зроблено багато проектів. Стан виконання - фактично 95% шкіл, 93% дитячих садків, спортивні об'єкти, місцеві дороги. Все закінчимо, як обіцяли. Є проекти, які не встигають завершити до кінця року, їх протягом одного-двох місяців закінчать", - зазначив він.

Що цьому передувало

З березня в Україні триває національний проект "велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тисячі кілометрів більше, ніж заплановано на 2020 рік.

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Автор: Павло Степанець