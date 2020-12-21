Апарат виконаний за модульним принципом.

Перспективний австралійський безпілотний ведений Loyal Wingman здійснив перші швидкісні пробіжки в рамках підготовки до першого польоту, який запланований на початок 2021 року.

Про це йдеться на сайті авіабудівного концерну Boeing.

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Під час пробіжок фахівці перевірили управління безпілотним апаратом, а також роботу пункту управління.

Loyal Wingman - розробка якого ведеться на замовлення ВПС Австралії, має в довжину 11 метрів і розмах крила 11,7 метра. Апарат виконаний за модульним принципом. Корисне навантаження для безпілотника буде розміщуватися в змінних носових відсіках довжиною 2,6 метра. Апарат зможе виконувати польоти на відстань до 3,7 тисячі кілометрів, несучи додаткове озброєння або системи виявлення і спостереження.

Наземні випробування Loyal

Наземні випробування Loyal Wingman почалися у вересні 2020 року. Під час першого етапу наземних відпрацювань, фахівці перевірили двигун, паливну систему, правильність роботи бортового обладнання. З кінця жовтня поточного року безпілотник проходить випробування пробіжками, які дозволяють оцінити роботу двигунів, управління і гальмівної системи.

Раніше ВПС США випробували мережевий шлюз gatewayOne, що дозволяє винищувачам п'ятого покоління і безпілотним веденим обмінюватися даними. Під час випробувань обмін даними проводився між винищувачами F-22 Raptor і F-35 Lightning II, а також безпілотним веденим XQ-58A Valkyrie. Проведені перевірки визнані частково успішними: винищувачі F-22 і F-35 обмінювалися даними в повному обсязі, проте XQ-58A до шлюзу підключитися не зміг.

Штучний інтелект в авіації

26 листопада 2020 року стало відомо про те, що в США створюють систему, здатну автоматично обробляти дані з сенсорів безпілотних літальних апаратів, управляти цими сенсорами і польотом.

Відповідний контракт уклали Об'єднаний центр штучного інтелекту, підрозділ Міністерства оборони США, що відповідає за розробку і впровадження військових систем штучного інтелекту з американською компанією General Atomics.

На розробку системи планується витратити не більше 93,3 мільйона доларів.

Згідно з контрактом General Atomics повинна буде встановити нову систему штучного інтелекту на ударний безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper і провести її льотні випробування.

Система повинна буде керувати всіма сенсорами безпілотника, включаючи апаратуру радіоелектронної розвідки та радіолокаційну станцію Lynx з синтезованою апертурою. Система штучного інтелекту, що отримала назву Metis, також повинна буде відповідати за управління польотом безпілотника.

2 грудня 2020 року американський авіабудівний концерн Boeing провів серію випробувань групи безпілотних літальних апаратів, з встановленими на борту системами штучного інтелекту.

20 грудня 2020 року Військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки (ВПС США) провели перший тестовий політ, в якому обов'язки другого пілота виконала не людина, а програма.

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Автор: УНІАН