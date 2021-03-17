Юрик обіймав посаду в.о. голови правління УЗ в період з квітня по вересень 2020 року.

Кабінет Міністрів призначив Івана Юрика тимчасово виконуючим обов'язки голови правління акціонерної компанії "Укрзалізниця".

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі під час засідання уряду.

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"Кабмін погодив дострокове припинення повноважень Голови Правління АТ "Укрзалізниця" Володимира Жмака І поклав виконання обов'язків на Юрика Івана Івановича", - написав він.

Юрик обіймав посаду в.о. голови правління УЗ в період з квітня по вересень 2020 року. До цього він був членом правління УЗ і членом наглядової ради компанії.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Кадрові перестановки

Раніше екс-директор з розвитку бізнесу УЗ Андрій Рязанцев повідомив, що наглядова рада акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака з посади голови правління компанії.

Жмак був призначений на цю посаду в серпні 2020 року.

11 березня 2021 року стало відомо про те, що топ-менеджер "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая подав у відставку.

17 березня 2021 року Кабінет міністрів погодив дострокове припинення повноважень голови правління акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) Володимира Жмака.

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Автор: Павло Степанець