Mercedes-Benz має намір зробити упор на виробництві люксових електромобілів і скласти, таким чином, конкуренцію Tesla.
Про це заявив генеральний директор Daimler Ола Калленіус повідомляє Financial Times.
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При цьому, за словами глави автоконцерну, вже до кінця десятиліття електромобілі будуть приносити компанії стільки ж виручки, скільки й автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ.
"Наше завдання - взяти грамотну бізнес-модель, яка є у нас сьогодні, і довести самим собі, а також ринку, що у нас буде достатня виручка, коли ми станемо домінуючим виробником електромобілів», - заявив Калленіус.
При цьому він зазначив, що таке завдання є посильним, оскільки ціни на електродвигуни стрімко знижуються і незабаром "маржинальний прибуток від електромобілів буде такий же, як від машин з ДВЗ".
Що цьому передувало
Daimler оголосив про велику реорганізацію свого бізнесу. Компанія має намір виділити в окремий бізнес виробництво вантажівок. У підсумку буде створена компанія Daimler Trucks, яку керівництво планує вивести на біржу до кінця 2021 року. Бізнес автоконцерну буде перейменований в Mercedes-Benz.
У січні про досягнення паритету виручки від електромобілів з виручкою від продажів автомобілів на ДВЗ «в найближчі роки» заявив глава Audi Маркус Дюсман.
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