У четвер, 21 липня, з міста Покровськ Донецької області можна буде евакуюватися поїздом.
"Укрзалізниця" на сьогодні призначила один евакуаційний потяг сполучення Покровськ - Львів (234/233), йдеться на сайті "УЗ".
За її даними, відправлення евакуаційного поїзда заплановане о 16:30. В "Укрзалізниці" попередили, що час відправлення може змінитися.
16 липня стало відомо, що російські окупанти вдарили по Покровську з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Пізніше з'явилася інформація, що в результаті ракетного удару в місті загинула одна особа, а 14 - були поранені.
Нагадаємо, після того, як Росія пішла на повномасштабне вторгнення, в Україні з небезпечних місць почали евакуювати населення на західну частину держави, зокрема, поїздами.
"УЗ" призначала евакуаційні поїзди, проїзд в яких був безплатним.
17 липня віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук говорила, що у нашій країні внутрішньо переміщеними особами є майже 7 млн осіб.
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