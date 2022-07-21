Евакуаційний поїзд до Львова 21 липня відправиться з Покровська.

У четвер, 21 липня, з міста Покровськ Донецької області можна буде евакуюватися поїздом.

"Укрзалізниця" на сьогодні призначила один евакуаційний потяг сполучення Покровськ - Львів (234/233), йдеться на сайті "УЗ".

За її даними, відправлення евакуаційного поїзда заплановане о 16:30. В "Укрзалізниці" попередили, що час відправлення може змінитися.

16 липня стало відомо, що російські окупанти вдарили по Покровську з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Пізніше з'явилася інформація, що в результаті ракетного удару в місті загинула одна особа, а 14 - були поранені.

Нагадаємо, після того, як Росія пішла на повномасштабне вторгнення, в Україні з небезпечних місць почали евакуювати населення на західну частину держави, зокрема, поїздами.

"УЗ" призначала евакуаційні поїзди, проїзд в яких був безплатним.

17 липня віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук говорила, що у нашій країні внутрішньо переміщеними особами є майже 7 млн осіб.

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