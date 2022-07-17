Зараз лише 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Напередодні опалювального сезону прогнозується нова хвиля внутрішнього переміщення осіб зі сходу на захід України.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, зараз Запорізька область, Енергодар фактично відрізані від газопостачання, та у керівництва ОВА наразі немає змоги його поновити. Відтак люди будуть змушені виїжджати звідти та шукати прихистку на західній Україні.

"Лише 4,5 млн внутрішньо переміщених осіб зареєстровані, а майже 7 млн є внутрішньо переміщеними особами. Ми також прогнозуємо нову хвилю переміщень зі сходу на захід країни", - підкреслила Верещук.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції зазначила, що наразі триває робота над розв'язання проблеми умов для життя ВПО напередодні опалювального сезону. Зокрема, ті переселенці, хто зараз проживає в місцях де немає належного обігріву, будуть переселені в місця де є такий обігрів, для цього також будуть використовуватись заклади освіти. Крім того, буде спрощено питання проведення тендерних закупівель та процедур для реконструкції та утеплення гуртожитків.

"Ми вирішили з керівництвами ОВА, що саме вони нададуть нам план, куди і кого можна перемістити, де треба утеплити, та в який спосіб це зробити", - поінформувала Верещук.

Вона зауважила, що з фінансовою стороною цих питань місцевій владі буде складно справитись самостійно, тому в уряді планують допомагати, як з резервного фонду державного бюджету, так і розраховують на допомогу від міжнародних партнерів

"ЮНІСЕФ, ООН, інші міжнародні організації, що будуть допомагати ваучерами на опалення, допомагати вугіллям, дровами і рештою. Ми взялися координувати цей процес і сподіваюсь, що невдовзі буде результат",- акцентувала Верещук.

Також вона розповіла про виділення коштів з резервного фонду. "У нас є резервний фонд. Ми, коли говорити про виплати на житло вже витратили понад 17,2 млрд гривень і продовжуємо це робити. З резервного фонду кошти будуть, головне їх швидко і ефективно використати", - зазначила Верещук.

Чиновниця також висловилася щодо випадків, коли напередодні нового навчального року деякі заклади освіти хочуть виселяти ВПО. Ще вона звернула увагу на не поодинокі випадки того, що з переселенців намагаються стягувати орендну плату за тимчасовий прихисток.

"Ніхто не виселятиме людей. Якщо і є такі скарги щодо попереджень і виселення, дзвоніть на гарячу лінію 1548, і ми обов’язково відреагуємо на всі скарги", - наголосила Верещук.

Раніше в Мінреінтеграції повідомили, що переселенців, яких розмістили в навчальних закладах, можуть виселити лише за умови надання їм альтернативного житла.

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