Glovo відновлює роботу / фото picdeer
Компанія Glovo заявила про часткове відновлення роботи в столиці України, а також у ще деяких містах.
"Метою компанії є надання гуманітарної допомоги та надання необхідної логістики нужденним, поєднуючи клієнтів і кур'єрів з партнерськими ресторанами, аптеками, продуктовими магазинами і неурядовими організаціями", - йдеться в повідомленні.
В даний час години роботи відрізняються залежно від міста, щоб дотримуватися місцевої комендантської години. У Києві доставка працюватиме з 10:00 до 18:00.