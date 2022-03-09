Навіть у воєнний час Glovo готовий доставляти товари українцям.

Компанія Glovo заявила про часткове відновлення роботи в столиці України, а також у ще деяких містах.

"Метою компанії є надання гуманітарної допомоги та надання необхідної логістики нужденним, поєднуючи клієнтів і кур'єрів з партнерськими ресторанами, аптеками, продуктовими магазинами і неурядовими організаціями", - йдеться в повідомленні.

В даний час години роботи відрізняються залежно від міста, щоб дотримуватися місцевої комендантської години. У Києві доставка працюватиме з 10:00 до 18:00.

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