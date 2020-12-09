Визначення меж портів дозволить врегулювати питання статусу єдиних майнових комплексів, що включають технологічно пов'язані об'єкти портової інфраструктури.

Кабінет Міністрів визначив межі територій морських торговельних портів Херсона, Ізмаїла, Бердянська та Одеси.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

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"Уряд прийняв рішення про визначення меж Херсонського, Ізмаїльського, Бердянського та Одеського морських портів. Це не тільки дозволить врегулювати питання фактичного встановлення географічних меж цих об'єктів, а й позитивно відіб'ється на їх подальшій діяльності та розвитку", - цитує прес-служба слова міністра.

Зокрема, визначення меж портів дозволить врегулювати питання визначення статусу єдиних майнових комплексів, що включають технологічно пов'язані об'єкти портової інфраструктури, розв'язати питання визначення наявності або відсутності у суб'єкта господарювання статусу портового оператора, створити в портах умови для правової визначеності при здійсненні господарської діяльності суб'єктів господарювання, які працюють або мають намір працювати на території портів.

Також Криклій повідомив, що у 2021 році Мінінфраструктури продовжить активне впровадження нових концесійних проектів в морських портах.

"Серед них концесія пасажирського комплексу в порту Одеси, концесія причалів Бердянського морського порту і порту в Ізмаїлі", - сказав він.

Хронологія подій

У жовтні Кабінет Міністрів визначив географічні кордони морських портів Рені та Чорноморськ в Одеській області.

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Автор: Павло Степанець