Уряд вніс зміни до чинних правил паркування транспортних засобів.

Кабінет міністрів вніс зміни до чинних правил паркування транспортних засобів, заборонивши, серед іншого, обладнати місця для паркування на тротуарах.

Читайте такожДля столичних водіїв створили онлайн-мапу з визначеними нелегальними парковкамиЯк повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій, відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Своїм рішенням Кабмін також надав повноваження інспекторам з паркування в частині контролю за виконанням зазначених правил, удосконалив можливість платити за паркування в платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування, а також впровадив відповідальність за доступ до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.

"Прийняття постанови сприятиме покращенню якості надання послуг з паркування, збільшенню надходжень коштів до місцевих бюджетів, використанню майданчиків для паркування з максимальною ефективністю шляхом раціональної організації та запровадження нових інноваційних технологій оплати послуг та контролю за здійсненням оплати. Також органи місцевого самоврядування отримають дієві важелі для розв'язання транспортних проблем у населених пунктах", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

У жовтні минулого року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з використання майданчиків для платного паркування транспортних засобів.

Тепер при встановленні тарифу необхідно буде враховувати "інвестиційну складову".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц