Кабінет міністрів вніс зміни до чинних правил паркування транспортних засобів, заборонивши, серед іншого, обладнати місця для паркування на тротуарах.
Читайте такожДля столичних водіїв створили онлайн-мапу з визначеними нелегальними парковкамиЯк повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій, відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.
Своїм рішенням Кабмін також надав повноваження інспекторам з паркування в частині контролю за виконанням зазначених правил, удосконалив можливість платити за паркування в платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування, а також впровадив відповідальність за доступ до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.
"Прийняття постанови сприятиме покращенню якості надання послуг з паркування, збільшенню надходжень коштів до місцевих бюджетів, використанню майданчиків для паркування з максимальною ефективністю шляхом раціональної організації та запровадження нових інноваційних технологій оплати послуг та контролю за здійсненням оплати. Також органи місцевого самоврядування отримають дієві важелі для розв'язання транспортних проблем у населених пунктах", - сказано в повідомленні.
Що цьому передувало
- У жовтні минулого року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з використання майданчиків для платного паркування транспортних засобів.
- Тепер при встановленні тарифу необхідно буде враховувати "інвестиційну складову".
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