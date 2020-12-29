Останній поїзд відправлятиметься з кожної станції в різний час (з центру міста – близько 2:15 ночі).

Київське метро в новорічну ніч працюватиме на дві години довше.

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Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У новорічну ніч Київський метрополітен продовжить свою роботу на 2 години", - написав він.

Зокрема, останній поїзд відправлятиметься з кожної станції в різний час (з центру міста – близько 2:15 ночі).

Зазначається, що додаткові години додаються до звичайного розкладу кожної станції.

Брагінський також повідомив, що в новорічну ніч можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" і "Контрактова площа".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - написав він.

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Автор: Павло Степанець