Не лише Київ: популярний сервіс таксі працюватиме вночі у 19 містах України

Онлайн-сервіс таксі Uklon окрім Києва, Львова та Ужгорода відтепер працюватиме цілодобово ще у 16 нових містах України. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

"Щоб у тебе була можливість дістатися пунктів незламності, обігріву, звʼязку чи інших життєво важливих локацій, тепер ми працюємо цілодобово в таких містах: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Камʼянське, Київ, Кременчук, Кропивницький, Львів, Луцьк, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Черкаси та Чернівці", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це рішення було ухвалено згідно з постановою уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

У компанії нагадали, що станом на 21 січня для перебування на вулиці під час комендантської години необхідна перепустка. Лише в Києві наразі перепустки не є необхідними, за умови, якщо людина намагається дістатися до пунктів незламності чи обігріву.

15 січня Кабмін ухвалив низку рішень, якими, зокрема передбачається послаблення комендантської години. Після цього сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber попросили надати їм дозвіл на поїздки в комендантську годину.

Вже 17 січня онлайн-сервіси таксі Uklon та Bolt відновили свою роботу у комендантську годину в Києві.

