Водіям також розповіли, як оформляти ДТП в період воєнного часу.

В Україні після початку повномасштабної війни з Росією зросла кількість заявок про страхові випадки під час ДТП. Крім того, велику кількість транспорту пошкоджено в результаті бойових дій.

Як пише UBR.ua з посиланням на опитаних експертів, у разі ДТП рекомендується використовувати європротокол. Навіть у разі відхилення від процедури, наприклад, коли не всі учасники ДТП мають страховку.

За словами гендиректора Національної асоціації страховиків України (НАСУ) Дениса Яструба, фіксувати ДТП потрібно більш повно, з фото і відео, а при першій можливості надавати їх в страхову компанію.

У тому випадку, якщо автомобіль пошкоджений або знищений в результаті бойових дій, відшкодування збитку лягає на країну-агресора, пояснює експерт. За його словами, страховики виявили готовність взяти участь у розробці необхідного правового механізму.

Експерт припустив, що в даному випадку доцільно було б розробити процедуру, аналогічну недавно запущеної в "Дії" - там з'явилася можливість направити заявку на відшкодування збитку за зруйновану нерухомість.

Вас також можуть зацікавити новини: