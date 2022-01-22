Літаку довелося повернутися в аеропорт Майамі через годину після вильоту.

Літак компанії American Airlines, який летів з Майамі в Лондон був змушений повернутися в аеропорт відправлення через те, що пасажирка відмовлялася надіти маску.

За даними служби відстеження польотів FlightAware, рейс AAL38 зі 129 пасажирами на борту розвернувся над океаном приблизно через годину після вильоту. У Майамі його зустріла поліція. Інцидент трапився ще в середу, але подробиці про нього стали відомі тільки зараз зі слів інших пасажирів, а також самої авіакомпанії, яка внесла пасажирку в список осіб, яким заборонено літати з American Airlines на час розслідування, повідомляє Бі-бі-сі.

Пасажир того ж рейсу Стів Фріман в новинній програмі "Miami's local 10 news" розповів, що жінка сиділа позаду нього в бізнес-класі.

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"У неї було дуже багато випивки, і я трохи нервував. Я бачив, як на табло кілька разів з'являвся напис про те, що в літаку не можна перебувати без маски. Я приблизно очікував, що щось подібне трапиться", - розповів він.

У підсумку літак дійсно розвернувся і пасажирку, якій, наскільки відомо, за сорок, вивели з літака і передали поліції.

Іншим пасажирам рейсу, що повернувся, квитки поміняли на інші рейси. І багато хто був в шоці, в тому числі і від поведінки авіакомпанії.

"Нам нічого не сказали. Я думала, що і бортпровідникам нічого не сказали. Єдине, що ми почули від пілотів, - це те, що з одним з пасажирів сталася надзвичайна ситуація і нам доведеться розвернутися", - розповіла ще одна пасажирка.

За даними Федерального авіаційного управління США, з початку пандемії сталося майже 6 тис. інцидентів з пасажирами, які відмовлялися слідувати антикоронавірусним правилам. Тільки за перші два тижні цього року авіакомпанії повідомили про 151 інцидент. Більшість з них була пов'язана з пасажирами, які відмовлялися надягати маски.

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