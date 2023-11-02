В ДПСУ просять українців врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України в Telegram, серед польських перевізників планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада.

"Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

В ДПСУ просять українців врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Наприкінці жовтня повідомлялося, що польські перевізники планують з листопада й до кінця року влаштовувати акції протесту на українському кордоні. Тоді причиною цього рішення вони назвали надмірну конкуренцію з українськими водіями. Серед вимог польська сторона висуває: повернення українським перевізникам дозволи; посилення для іноземців правил перевезень за Європейською конференцією міністрів транспорту; унеможливити реєстрування компанії в Польщі, якщо її фінанси не знаходяться на території Євросоюзу; окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС; окрему чергу на кордонах для порожніх фур; доступ до системи "Шлях".

1 листопада українська сторона направила до Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк. Посол України в Польщі Василь Зварич назвав обмеження руху товарів через кордон в умовах повномасштабної війни недоречними, а також додав, що українська сторона підтримує зв'язок з польською владою.

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