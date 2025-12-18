Літак мав піти до авіакомпанії "‎ЮВТ Аеро"‎, але його продали іншому замовнику - під бізнес-джет.

В Росії вперше злетів Ту-214 нової побудови. Про це повідомили в Об'єднаній авіабудівній корпорації (ОАК).

"Нещодавно вперше злетів Ту-214 нової побудови, поки що у заводському ґрунті", - пише Telegram-канал ОАК. Перший політ тривав 1 годину 10 хвилин і пройшов у штатному режимі.

За даним профільних російських ЗМІ, це перший пасажирський "Ту", побудований після того, як було ухвалено рішення щодо відродження серійного будівництва літаків даного типу.

Відео дня

Другий фактор новизни полягає в тому, що літак, за деякими даними, має бути першим Ту-214 лише з російськими комплектуючими.

Відомо, що росіяни хотіли замінити близько 45 систем та підсистем. Літаюча лабораторія для їхнього відпрацювання піднялася в повітря у листопаді 2024 року.

Самі росіяни, вочевидь, не дуже радісно сприйняли новину, констатуючи, що літак практично нікому не потрібен. Примітним є те, що новий борт мав піти до авіакомпанії "‎ЮВТ Аеро"‎, але його продали іншому замовнику - під бізнес-джет. Російські фахівці кажуть:

"‎Загалом можна констатувати дивну ситуацію: літак, виробництво якого відроджують для якнайшвидшого насичення народного господарства, поки що розбирають на корпоративні потреби"‎.

Російська цивільна авіація - інші новини

Глибоку кризу російського цивільного авіабудування визнають майже усі фахівці, але найбільш переконливо виглядають сухі цифри. Раніше стало відомо, що РФ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала.

Станом на сьогодні росіяни навіть не почали серійно виробляти флагманський МС-21. Водночас вартість пасажирського літака постійно зростає і вже зараз її можна порівняти із ціною західних аналогів.

Вас також можуть зацікавити новини: