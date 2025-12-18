В Росії вперше злетів Ту-214 нової побудови. Про це повідомили в Об'єднаній авіабудівній корпорації (ОАК).
"Нещодавно вперше злетів Ту-214 нової побудови, поки що у заводському ґрунті", - пише Telegram-канал ОАК. Перший політ тривав 1 годину 10 хвилин і пройшов у штатному режимі.
За даним профільних російських ЗМІ, це перший пасажирський "Ту", побудований після того, як було ухвалено рішення щодо відродження серійного будівництва літаків даного типу.
Другий фактор новизни полягає в тому, що літак, за деякими даними, має бути першим Ту-214 лише з російськими комплектуючими.
Відомо, що росіяни хотіли замінити близько 45 систем та підсистем. Літаюча лабораторія для їхнього відпрацювання піднялася в повітря у листопаді 2024 року.
Самі росіяни, вочевидь, не дуже радісно сприйняли новину, констатуючи, що літак практично нікому не потрібен. Примітним є те, що новий борт мав піти до авіакомпанії "ЮВТ Аеро", але його продали іншому замовнику - під бізнес-джет. Російські фахівці кажуть:
"Загалом можна констатувати дивну ситуацію: літак, виробництво якого відроджують для якнайшвидшого насичення народного господарства, поки що розбирають на корпоративні потреби".
Російська цивільна авіація - інші новини
Глибоку кризу російського цивільного авіабудування визнають майже усі фахівці, але найбільш переконливо виглядають сухі цифри. Раніше стало відомо, що РФ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала.
Станом на сьогодні росіяни навіть не почали серійно виробляти флагманський МС-21. Водночас вартість пасажирського літака постійно зростає і вже зараз її можна порівняти із ціною західних аналогів.