Наразі до вокзалу прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції.

На Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, тут функціонує два пункти обігріву та польова кухня.

Також на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами, а також надають психологічну допомогу.

Крім того, задіяні групи, які слідкують за порядком та допомагають з посадкою до поїздів. Наразі до вокзалу прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції.

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