На Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр / фото REUTERS
На Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, тут функціонує два пункти обігріву та польова кухня.
Також на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами, а також надають психологічну допомогу.
Крім того, задіяні групи, які слідкують за порядком та допомагають з посадкою до поїздів. Наразі до вокзалу прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції.