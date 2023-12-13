З червня Управління успішно пройшло всі етапи визначеного плану визнання.

Головне управління державної авіації (ГУДАУ) отримало сертифікат визнання, як компетентного органу з питань військової льотної придатності, який відповідає стандартам НАТО

Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що відповідне рішення було прийнято під час засідання Авіаційного комітету (АВК) НАТО за участю керівників національних військових авіаційних органів країн-членів та країн-партнерів НАТО.

У повідомленні зазначається, що Головне управління державної авіації є уповноваженим органом Міністерства оборони України, призначеним для реалізації державної політики в галузі державної авіації України та забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики з оборонних питань, що пов’язані з використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави у мирний час та особливий період.

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За словами Павлюка, представники ГУДАУ на постійній основі беруть активну участь у засіданнях АВК НАТО, на яких розглядаються різні аспекти авіаційної діяльності країн-членів та країн-партнерів НАТО.

"У червні 2023 року було підписано План визнання ГУДАУ (NATO Recognition Plan (RP) with HOSAU). Відповідно до нього, Головне управління було включено до процесу визнання НАТО (NATO Recognition Process, NRP). Структура в короткий строк успішно пройшла всі етапи зазначеного плану", - інформує перший заступник міністра оборони.

Павлюк зазначив і про розширення співпраці на двосторнньому рівні - під час засідання Авіаційного комітету НАТО відбулося підписання і обмін сертифікатами визнання між ГУДАУ та Управлінням військової авіації Чеської Республіки (MAA CZE). Така угода дозволить взаємно визнавати сертифікати, видані ГУДАУ та MAA CZE у всіх сферах авіаційної діяльності.

"Окремо відзначу, що Національною Радою з льотної придатності МО США у вересні цього року було продовжено чинність сертифіката визнання ГУДАУ як компетентного органу з питань військової льотної придатності на наступний 4-річний період — до вересня 2027 року. Отримані визнання сприятимуть ефективній співпраці України як із Альянсом в цілому, так і з окремими країнами-членами", - підкреслив він.

Україна в НАТО - останні заяви

Президент США Джо Байден на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що майбутнє України, на його переконання, пов'язане з НАТО, і щодо цього немає жодних сумнівів. За його словами, треба забезпечити перемогу України у війні з Росією, щоб наблизитись до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

Раніше, 12 липня, за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі лідери Альянсу погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Вони зазначили, що отримання запрошення залежатиме від втілення низки умов.

Американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер в ексклюзивному інтерв’ю виданню The Telegraph на початку грудня висловив думку, що Україна може вступити до ЄС та НАТО ще до закінчення війни з РФ.

За його словами, це можна зробити за прикладом Німеччини часів Холодної війни. Снайдер зазначив, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО має бути зумовлене її опором, а не остаточною деокупацією територій.

Він нагадав, що ФРН від початку входила до ЄС і НАТО, хоча, згідно з власним законодавством, не контролювала певну свою конституційну територію (тодішня Німецька Демократична Республіка).

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